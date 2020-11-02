عاجل.. إطلاق نار داخل جامعة كابل بأفغانستان

أفادت مصادر إعلامية، اليوم الاثنين، بإطلاق نار داخل جامعة كابل في أفغانستان، فيما نفت حركة طالبان الأفغانية مسؤوليتها عن الحادث.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الأفغانية، مقتل شرطيين على الأقل وإصابة عشرات الأشخاص، بينهم مدنيون، جراء هجوم بسيارة مفخخة على مركز للشرطة تلته اشتباكات استمرات ساعات في مدينة خوست جنوب شرقي البلاد.

وكشفت مصدر أمني، أن الهجوم بدأ صباحًا بتفجير سيارة مفخخة عند بوابة قاعدة للقوات الخاصة في الشرطة في المدينة.

وحاولت مجموعة من المهاجمين، بعد التفجير اقتحام القاعدة، فاشتبكت مع قوات الأمن، وفق ما أوضح المتحدث باسم الداخلية طارق عريان للصحفيين.

وأوضحت السلطات الأفغانية، أن 7 مسلحين شاركوا في الهجوم، قتل 5 منهم على الأقل خلال الاشتباكات.

وكانت وكالة "شينخوا"، ذكرت أنه تم نقل ثلاث جثث و33 مصابا، من بينهم 10 مدنيين، إلى المستشفى الإقليمي في خوست، حسب مدير المستشفى.

ولم تتبن أي جهة حتى الآن المسؤولية عن الهجوم.