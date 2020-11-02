أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 2-11-2020

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 10:05 ص
الريال السعودي
الريال السعودي
الفجر الاقتصادي
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شهدت أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري استقرار حول مستويات 4.17 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع في  بداية تعاملات البنوك المصرية اليوم الاثنين الموافق 2-11-2020.

 



وقد سجلت أسعار  الريال السعودي الآتي في البنوك المصرية اليوم 2-11-2020:


سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.17  جنيه للشراء.

 

4.20  جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.08  جنيه للشراء.

 

4.19  جنيه للبيع .

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.08   جنيه للشراء.

 

4.20   جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.08   جنيه للشراء.

 

4.23  جنيه للبيع.

 



سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.10  جنيه للشراء

 

4.20  جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.08 جنيه للشراء.

 

4.20 جنيه للبيع.

 



سعر الريال السعودى فى قناة السويس

4.15  جنيه للشراء.

 

4.20  جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبي الإسلامي

4.10  جنيه للشراء.


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