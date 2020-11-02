انطلاق تصوير مسلسل "نسل الأغراب" لـ أحمد السقا وأمير كرارة في هذا الموعد

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يواصل المخرج محمد سامي، التحضيرات الخاصة بمسلسله الجديد "نسل الأغراب"، الذي يقوم ببطولته أحمد السقا، أمير كرارة، والمُقرر انطلاق تصويره يوم 21 نوفمبر الجاري في الديكورات الخاصة بالعمل، والمسلسل ينتمي للدراما الصعيدية، ومن المُقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.





مسلسل "نسل الأغراب" يُعد العمل الثاني للمخرج محمد سامي، في التأليف، حيث قدم العام الماضي مسلسل "البرنس" الذي قام ببطولته محمد رمضان، أحمد زاهر، روجينا، إدوارد، رحاب الجمل، أحلام الجريتلي، محمد علاء، بدرية طلبة، سلوى عثمان.





وفي سياق آخر، أوشك الفنان أحمد السقا، على الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد "العنكبوت"، حيث يتبقى له ثلاثة أيام وينتهي من التصوير نهائيًا، والفيلم يُشارك في بطولته منى زكي، يسرا اللوزي، ظافر العابدين، شيماء سيف، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، وهو إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير.

