وزيرة الصحة تكشف ماذا حدث لها عقب تناول جرعة اللقاح الصيني (فيديو)



وأشارت "زايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنها أصيبت بارتفاع في درجة الحرارة لمدة يومين عند حصولها على الجرعة الأولى، وهى أعراض متوقعة، وعند حصولها على الجرعة الثانية ارتفعت الحرارة يوم واحد فقط.





وأكدت أن الـ 45 ألف مبحوث الذين شاركوا في التجارب بمصر وغيرها من الدول المشاركة لم يرصد عليهم أي أعراض، منوها بأن بعض الدول أتاحت تصنيع اللقاح بغرض الطوارىء، منوهة بأن مصر تتعاون مع الصين في 3 لقاحات، لافتة إلى أنه بمجرد أن يتم الموافقة على أحد هذه التطعيمات ستحصل مصر على حصتها، وهناك احتمالية أن نصنعه في مصر.



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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 103 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99555 حالات حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 181 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 107736 حالة من ضمنهم 99555 حالة تم شفاؤها، و6278 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تفاصيل حالتها بعد تناول جرعتين من اللقاح الصيني الذي تشارك مصر في التجارب الاكلينيكية عليه، مشيرة إلى أنها شاركت في التجارب لرغبتها في التضامن في هذه التجربة، ولتعطي رسالة طمأنينة للمواطن.