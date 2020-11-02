إدوارد سنودن يسعى للحصول على جواز سفر روسي من أجل ابنه المستقبلي

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قال إدوارد سنودن، الذي سبق وكشف عن العديد من المخالفات الأمريكية، اليوم الاثنين، انه وزوجته يتقدمان بطلب للحصول على الجنسية الروسية حتى لا ينفصلا عن ابنهما المستقبلي في عصر الأوبئة والحدود المغلقة. ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن محاميه الروسي أناتولي كوتشرينا قوله إن زوجة سنودن، ليندسي، تنتظر طفلًا في أواخر ديسمبر.



فقد هرب سنودن، 37 عامًا، من الولايات المتحدة وحصل على حق اللجوء في روسيا بعد تسريب ملفات سرية في عام 2013 كشفت عن عمليات مراقبة محلية ودولية واسعة نفذتها وكالة الأمن القومي الأمريكية. وتريد السلطات الأمريكية منذ سنوات عودة سنودن إلى الولايات المتحدة ليواجه محاكمة جنائية بتهمة التجسس في 2013.



وكتب سنودن على تويتر "بعد سنوات من الانفصال عن والدينا، لم نرغب أنا وزوجتي في الانفصال عن ابننا. لهذا السبب، في عصر الأوبئة والحدود المغلقة، نتقدم بطلب للحصول على الجنسية المزدوجة الأمريكية الروسية ". وتابع "سنظل أنا وليندسي أمريكيين، ونربي ابننا بكل قيم أمريكا التي نحبها - بما في ذلك حرية التعبير عن رأيه. وأنا أتطلع إلى اليوم الذي يمكنني فيه العودة إلى الولايات المتحدة، حتى يمكن لم شمل الأسرة بأكملها.. أمنيتنا الكبرى هي أنه، أينما يعيش ابننا، يشعر بأنه في وطنه ".



وقد قال محاميه الشهر الماضي إن روسيا منحت سنودن بالفعل حق الإقامة الدائمة في خطوة حيوية نحو الحصول على الجنسية الروسية. ومن جانب اخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أغسطس إنه يفكر في إصدار عفو عن سنودن. بينما يبقى سنودن بعيدًا عن الأضواء في روسيا، ويستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لانتقاد سياسة الحكومة بين الحين والآخر.

