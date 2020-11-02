"بلاش السكينة تسرقكوا".. محمد علي رزق يوجه رسالة للفنانين الشباب





كتب محمد علي رزق منشورًا قال فيه:"كونك لما بتمشي في الشارع الناس بتعرفك، ده علشان مهنتك كممثل بتطلب ظهورك علي شاشة السينما أو التليفزيون فالناس بتعرف وشك مش علشان أنت أهم من باقي الناس أو أحسن من باقي الناس، بدليل إن أي حد بيعمل شوية ڤيديوهات عاليوتيوب سواء محتواها حلو أو وحش بيبقي وشه معروف للناس برضه، فبلاش السكينة تسرقكوا، صباح الخير".





وفي سياق آخر، ينتظر الفنان محمد علي رزق عرض مسلسل" خيط حرير "، الذي من المُقرر انطلاق عرضه الليلة على قناة"ON"، والمسلسل ينتمي لنوعية أعمال الـ 35 حلقة، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج إبراهيم فخر، بطولة مى عز الدين، محمود عبد المغني، سوسن بدر، نيكولا معوض، مي سليم، هنادي مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ولاء الشريف، عبد الرحيم حسن، حنان سليمان، أحمد صيام، أحمد خليل، ياسمين رحمي، يوسف عثمان، ممدوح الشناوي، حازم سمير، وهو من إنتاج شركة سينرجي.

وجه الفنان محمد علي رزق، رسالة للفنانين الشباب ينصحهم فيها بعدم التكبر على غيرهم، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".