أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 2-11-2020 في السوق المصري

سجلت أسعار الخضروات في الأسواق المصرية اليوم الاثنين استقرارا، فيما عدا الطماطم التي تشهد ارتفاعات دائما خلال تلك الفترة الزمنية من كل عام بين العروة الشتوية والصيفية.

وارتفع سعر كيلو الطماطم بقيمة جنيه ويتراوح في السوق اليوم الاثنين بين 6إلى 7 جنيه للكيلو.

وقد جاءت بقية أسعار الخضراوات والفاكهة مستقرة كالأتى:

. أسعار الخضروات:

البطاطس بين 1.5 و2.5 جنيه.

البصل بين 3.5 و5.5 جنيه.

الكوسة بين 3 جنيهات و6.5 جنيه.

الفاصوليا بين 3.5 و5.5 جنيه.

الباذنجان البلدي بين 2 و4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و6 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيهات و4.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشا.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.75 و2.75 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها، بانخفاض جنيه.

البرتقال السكري بين 5 جنيهات و11 جنيها، بانخفاض جنيه.

الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.

الرمان بين 3 و4 جنيهات.

الجوافة بين 3 و6 جنيهات.

البلح السماني بين 2 و4 جنيهات.