الإمارات تجري 112 ألف فحص لكورونا

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 09:43 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، 112,546 فحصًا جديدًا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع.

 

جاء ذلك تماشياً مع خطة وزارة الصحة الإماراتية، لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الإمارات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، والمخالطين لهم وعزلهم.

 

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الإمارات في الكشف عن 1,278 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 133,907 حالات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا فحوصات طبية الإمارات

أخبار تهمك

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

منذ حوالي 18 ساعة

"رغم توصية الصحة بأخذه".. 5 أعراض جانبية للقاح الأنفلونزا الموسمية

منذ يوم

عاجل.. انفجار أسطوانة غاز بمنطقة حدائق المعادي

منذ حوالي 10 ساعة

وزيرة الصحة تكشف ماذا حدث لها عقب تناول جرعة اللقاح الصيني (فيديو)

منذ أقل من ساعة

رضا عبد العال يوجه رسالة قوية لمدرب الزمالك

منذ ساعتين

شاهد.. أسامة كمال يواصل هجومه على "طفل المرور"

منذ ساعتين و 54 دقيقة

لميس الحديدي تعلق على أزمة كهربا ومحمد فضل: "مش شايفة كهربا غلطان" (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

منذ يوم

باتشيكو يحسم مصير نجم الزمالك

منذ أقل من ساعة

عمرو أديب يكشف تطورا خطيرا لـ فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

بفرمان من موسيماني.. صفقة مدوية على طاولة الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

تعليق ناري من نقيب الممثلين على الملابس العارية للفنانات في "الجونة"

منذ ساعتين و 48 دقيقة

نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ ساعة و نصف

رضا عبد العال: هذا اللاعب أفضل من جيرالدو

منذ ساعتين و 29 دقيقة

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

منذ ساعتين

جماهير الأهلي تطالب الإدارة بالدفاع عن كهربا ضد المتجاوزين

منذ 33 دقيقة

موضوعات متعلقة

أكثر من 48 ألف فحص.. الصحة الإماراتية توسع نطاق الفحوصات لمكافحة كورونا

الإمارات.. إجراء أكثر من ٤٠ ألف فحص جديد لكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

إجراء أكثر من 52 ألف فحص جديد لكورونا بالإمارات

الإمارات.. اجراء أكثر من 47 ألف فحص لكورونا خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية

الإمارات تجري أكثر من 65 ألف فحص جديدة لكورونا

الإمارات تسجل 365 إصابة جديدة بكورونا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:55 ص

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

04:32 م

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

11:17 ص

عاجل.. انفجار أسطوانة غاز بمنطقة حدائق المعادي

12:41 ص

نجم الأهلي يطلب الرحيل

09:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ماكرون وقع فى فخ التطرف