باتشيكو يحسم مصير نجم الزمالك

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 10:01 ص
الزمالك
الزمالك
غدير أحمد
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قرر البرتغالى جيمى باتشيكو، المدير الفنى للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، حسم مصير إمام عاشور، صانع ألعاب الأبيض، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وشدد البرتغالي على جهاز الكرة فى النادي، باستمرار اللاعب خلال الموسم الجديد، فى ظل اقتناعه الكبير بإمكانياته الفنية والبدنية وقدرته على اللعب فى أكثر من مركز.

وكان إمام عاشور قريبا للغاية من الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء، خلال الفترة الماضية على سبيل الإعارة.

وانضم عاشور إلى صفوف القلعة البيضاء فى بداية الموسم الحالى من صفوف غزل المحلة، وابتعد لفترة طويلة عن المشاركة بالمباريات بسبب إيقافه على خلفية أزمة لقاء السوبر المصرى بالإمارات.

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باتشيكو امام عاشور الزمالك

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