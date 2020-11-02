وزير الإنتاج الحربي يبحث مع شركة "إنارة" إنتاج الخلايا الشمسية

اجتمع المهندس محمد احمد مرسي - وزير الدولة للإنتاج الحربى مع ممثلى شركة "شنت" الصينية ووفد مجموعة "إنارة" لمناقشة سبل التعاون المشترك لتنفيذ مشروع مجمع إنتاج الخلايا الشمسية بدءً من الرمال.





استعرض الوزير "مرسي" خلال اللقاء آخر المفاوضات مع عدد من الشركات الصينية لإنشاء مجمع صناعى لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية بدء من الرمال، فى إطار اهتمام القيادة السياسية فى مصر بضرورة توليد الطاقة الكهربائية من المصادر الطبيعية لدعم الطاقة وإستغلال الثروة الطبيعية كالشمس والرمال المصرية بما يحقق أقصى استفادة ويضاعف القيمة المضافة للمشروع، وأكد أن هذا اللقاء يأتى فى ضوء تفعيل بروتوكول التعاون الموقع في شهر أبريل الماضي مع شركة "إنارة" للتعاون في مشروع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية من الكوارتز المصري.





وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي على إن الوزارة تسعى لتعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا الحديثة فى مجال إنتاج ألواح الطاقة الشمسية بالتعاون مع الشركات العالمية، مشددًا على أن هذا المشروع سيحقق نقلة نوعية فى مجال تصنيع الطاقة الشمسية لأول مرة فى مصر مما يمكنها من فتح آفاق جديدة مع مختلف الدول الأخرى.





ومن جانبه أكد المهندس أشرف هلال ممثل شركة "شنت" الصينية على إستعداد الشركة لإقامة شراكة مع شركات الإنتاج الحربي والجهات المعنية من أجل المساهمة فى تنفيذ هذا المشروع ونقل التكنولوجيا التى تمتلكها الشركة فى هذا المجال إلى شركات الإنتاج الحربي، مؤكدًا على ثقته فيما تمتلكه شركات الإنتاج الحربي من مقومات تكنولوجية وبشرية تساهم فى إقامة شراكة صناعية ناجحة.





ومن جانبه أوضح المهندس شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة "إنارة" إنها قامت خلال الفترة الماضية في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين بحزمة من الإجراءات الخاصة بالبدء في تنفيذ المشروع وتذليل أي عقبات خاصة بالمشروع وذلك بالتعاون مع الشركاء الصينيين والدوليين وبالتنسيق مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي.



