الليلة.. انطلاق عرض مسلسل "خيط حرير" لـ مى عز الدين

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 09:40 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تبدأ قناة "ON" الليلة في عرض الحلقات الأولى من مسلسل "خيط حرير" للفنانة مي عز الدين، وذلك في تمام الساعة 7.45 مساءً، ويعاد الساعة الواحدة ونصف صباحًا، والواحدة ظهرًا، ويُذاع على قناة On Drama في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويُعاد في تمام الساعة الخامسة صباحًا، والساعة الثالثة عصرًا.


مسلسل "خيط حرير"، ينتمي لنوعية أعمال الـ 35 حلقة، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج إبراهيم فخر، بطولة مى عز الدين، محمود عبد المغني، سوسن بدر، نيكولا معوض، مي سليم، هنادي مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخي، محمد علي رزق، ولاء الشريف، عبد الرحيم حسن، حنان سليمان، أحمد صيام، أحمد خليل، ياسمين رحمي، يوسف عثمان، ممدوح الشناوي، حازم سمير، وهو من إنتاج شركة سينرجي. 


ويُعد مسلسل "خيط حرير" العمل الرابع الذى يجمع بين مي عز الدين والمخرج إبراهيم فخر، بعد تقديمهم مسلسلي "حالة عشق"، و "رسايل"، و"وعد".

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