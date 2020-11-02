وزيرة الصحة: هذه الفئات الأكثر إصابة بكورونا خلال آخر شهرين (فيديو)

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، الوظائف الأكثر إصابة بفيروس كورونا خلال آخر شهرين سبتمبر وأكتوبر، مشيرة إلى أن 65% من إصابات فيروس كورونا كانت من ربات بيوت، ومتقاعدين، والأشخاص بدون عمل، مرجعة السبب أن هذه الفئات دائما تجلس في أماكن مغلقة.





وأشارت "زايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن الأطقم الطبية والموظفين تلي هذه الشرائح الثلاث، لافتة إلى أن أقل فئات أصيبت بفيروس كورونا هم الاطفال، والفلاحين حيث يتواجدون في أماكن مفتوحة، بالإضافة إلى السائقين.





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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 103 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99555 حالات حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 181 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 107736 حالة من ضمنهم 99555 حالة تم شفاؤها، و6278 حالة وفاة.



