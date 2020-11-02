موعد مباراة برشلونة ضد دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 09:29 ص
برشلونة
برشلونة
محمد الدمتناوي
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يستعد نادي برشلونة الإسباني لمواجهة نظيره فريق دينامو كييف الأوكراني، يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة برشلونة ودينامو كييف على أرضية ملعب كامب نو، معقل العملاق الكتالوني.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، جمعهم من الفوز على فريق فرينكفاروسي بخمسة أهداف مقابل هدف، وكذلك الفوز على يوفنتوس بهدفين مقابل لا شيء، بينما يحتل دينامو كييف المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

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