81 قتيلا ضحايا زلزال إزمير في تركيا

ارتفع عدد قتلى الزالزال الذي ضرب مدينة إزمير التركية، إلى 81 شخصا، حسبما أعلنت السلطات التركية، اليوم الاثنين.

وكانت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أعلنت في وقت سابق أن عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 43 قتيلا، بينهم حالة غرق، وأُصيب 896 آخرون بجروح.

وقالت إدارة الكوارث التركية فى بيان: إن عمليات البحث والإنقاذ سجلت انهيار 17 مبنى حتى الآن، وفقًا لما أعلنته وكالة رويترز للأنباء.

وقالت شهود عيان لوكالة رويترز للأنباء، إن السكان خرجوا إلى الشوارع في حالة من الذعر في مدينة إزمير الساحلية بعد وقوع زلزال بقوة 6.6 ريختر في حوالي الساعة 11.50 بتوقيت جرينتش وغمرت مياه البحر بعض الأحياء بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر مما أدى إلى جرف فيضان من الحطام الداخلي.

وذكرت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) إن ستة أشخاص لقوا حتفهم، أحدهم بسبب الغرق، بينما أصيب 202 آخرين.