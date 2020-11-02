انتحار طالب في الإسكندرية شنقًا لمعاناته من حالة نفسية

لقى طالب في المرحلة الثانوية مصرعه بداخل غرفته شنقا، نتيجة لمعاناته من حالة نفسية، وذلك بمنطقة الورديان غربي محافظة الإسكندرية.





تلقى قسم شرطة مينا البصل بلاغا من أهل الشاب "أدهم.ص" بوجوده مشنوقا داخل غرفته. وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم الى محل سكن الشاب، ومناظرة الجثه تبين انها لشاب فى السابع عشر من عمره يدرس فى المرحله الاولى من الثانوية مشنوقا داخل غرفته.



وبسؤال أهل المتوفى تبين أنه كان يمر بأزمه نفسيه حاده، ولم يشتك لأحد من اهله عما بداخله، وعلى الفور تم ابلاغ النيابه بالواقعه لإتخاذ الاجراءت الازمه لدفن الجثمان.