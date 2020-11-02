1.2 مليون وفاة و46.5 مليون إصابة حصيلة ضحايا كورونا حول العالم

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 09:24 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أفادت جامعة "جونز هوبكنز"، اليوم الاثنين، بأن فيروس كورونا حصد أرواح أكثر من مليون و200 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشي الوباء، وبلغ عدد الإصابات أكثر من 46.5 مليون حتى الآن.

 

وقد ارتقعت حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة، التي تتصدر قائمة الدول الأكثرتضررا جراء تفشي الوباء، إلى 231 ألف وفاة، وبلغ عدد الإصابات فيها منذ بدء تفشي الوباء 9.2 مليون، وفقًا لأخر أرقام وبيانات جامعة "جونز هوبكنز".

 

وأعلنت البرازيل، أن فيروس كورونا حصد حياة أكثر من 160 ألف شخص، وتجاوز عدد المصابين منذ بدء تفشي الوياء 5.5 مليون شخص.

 

وكانت الهند، تحتل المرتبة الثالثة في قائمة الدول الأكثر تضررا حيث تجاوز عدد الوفيات فيها 122 ألف حالة، وتجاوز عدد المصابين 8.2 مليون حتى الآن.

 

وفي المكسيك توفي حتى الآن 92 ألف شخص جراء تفشي الوباء، وتم تسجيل 930 ألف إصابة بالفيروس.

 

وتحتل بريطانيا المرتبة الخامسة في قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء، حيث ارتفع عدد الوفيات فيها إلى نحو 47 ألفا، وتجاوز عدد الإصابات فيها المليون.

 

وفي إيطاليا توفي حتى الآن نحو 39 ألف شخص، وتجاوز عدد الإصابات 700 ألف.

 

وتحتل فرنسا المرتبة السابعة في قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء، حيث سجلت حتى الآن أكثر من 37 ألف حالة وفاة، ونحو 1.5 مليون إصابة، تليها إسبانيا التي حصد فيها وباء كورونا أرواح نحو 36 ألف شخص، وسجلت نحو 1.2 مليون إصابة.

 

وتأتي إيران أكثر دول الشرق الأوسط تضررا من تفشي الوباء في المرتبة التاسعة عالميا، حيث سجلت حتى الآن أكثر من 35 ألف حالة وفاة و620 ألف إصابة.

 

وفي روسيا ارتفع عدد الوفيات إلى أكثر من 28 ألف حالة منذ بدء تفشي الوباء، وتم تسجيل أكثر من 1.6 مليون إصابة حتى الآن.

 

هذا وسجلت مختلف البلدان ارتفاعا في الأسابيع الأخيرة في عدد الإصابات بفيروس كورونا، وكذلك في عدد الوفيات، خاصة منذ حلول فصل الخريف، الذي يترافق عادة مع أمراض موسمية تضرب الجهاز التنفسي.

 

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