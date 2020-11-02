والد إحدى ضحايا مصابي حادث البدرشين يكشف مفاجأة

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 09:13 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف شريف الجنيدي، والد إحدى مصابي حادث تصادم البدرشين، تفاصيل الحادث، قائلا: "العيال مرمية زي ما يكونوا دابحين فراخ، كنت بلمهم من التراب.. سائق الميكروباص أكيد كان شارب حاجة".

وقال "الجنيدي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إن مشهد الحادث كان بشع، مضيفا: "الموقف يصعب على الكافر.. شلت بنتي ميتة، وابن أختي مات.. مفيش رعاية فالمستشفيات، مصر مفيهاش صحة"، موضحا أنهم توجهوا لمستشفى الهرم وانتظروا بها 3 ساعات، وبعدها طلبوا مننا التوجه لمستشفى خاصة.

وأضاف "قسما بالله أنا رميت بنتي على الأرض.. لما اتصلنا بمعارفنا عملوا معانا الواجب بزيادة.. دخلنا بالواسطة".

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عرضت الاعلامية لميس الحديدي، فيديو حادثة البدرشين المروع الذي وقع صباح اليوم أعلى كوبري أبو صير بمركز البدرشين جنوب الجيزة.

وعلقت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية"on"، مساء الأحد، قائلة: "شيء مرعب ومفزع الميكروباص، مافرملش أكيد ماعندوش فرامل، وماشي بسرعة رهيبة، وكانت السيارة تقل ثلاثة اطفال في طريقهم للمدرسة".

ولفتت إلى أن الحادثة انتهت بمصرع ستة أشخاص منهم سائقي مركبة الاطفال وسائق الميكروباص، بالإضافة لثلاثة اطفال لقوا حتفهم وسيدة ربما تكون المشرفة أو مدرسة معقبة: "ربنا يرحم الجميع ويصبر اهالي الاطفال".

واكملت: "لازم يكون فيه قانون رادع لفكرة السرعة بالذات الميكروباصات، عاوزين قانون ليها لوحدها لا عاوزين قانونين للميكروباصات والنقل، لان معظم حوادث مصر الان إما من الميكروباصات أو النقل صحيح النقل بدأت تتظبط بعض الشيء لكن الميكروبصات لسه ماشية براحتها.. فيديو مفزع ومؤلم.. مافيش كلام يتقال ".

وتابعت " الموضوع بقى خطير بيروح فيه أرواح كتيرة أطفال وكبار يعني ضحايانا من حوادث المرور اكبر من ضحايانا في حوادث الارهاب على الاققل الارهاب معركتنا مع العدو لكن المرور ناس بتروح بلا ثمن او سبب عيال رايحة المدرسة المفروض يعملوا إيه".

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