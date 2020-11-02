اتحاد الشرطة يضم لاعب السكة الحديد استعداداً للقسم الثالث



ووقّع كشرى على عقود انضمامه لفريق اتحاد الشرطة ،بحضور مجلس أعضاء مجلس الإدارة بقيادة اللواء حازم الحبروك والعميد ياسر العدوى والرائد سيد هريدي والمدير الفني محمود سعيد وسامح السقا المدرب العام.



وكان أحمد كشرى أحد أسباب صعود فريق السكة الحديد حيث تمكن من تسجيل 5 أهداف خلال هذا الموسم وصنع اكثر من نصف

اهداف فريق السكة الحديد.



ويعد اللاعب من ناشين الإنتاج الحربى ولعب في أكثر من نادى الداخلية والنصر واهلى صنعاء اليمن ولعب من قبل مع فريق إتحاد الشرطة في الدوري الممتاز.



وكان فريق الشرطة تعاقد مع محمود رشاد ومصطفى دوكا وإبراهيم الششتاوى استعداداً للموسم الجديد من القسم الثالث.

نجح مجلس إدارة نادي اتحاد الشرطة، في التعاقد مع أحمد عبد المنعم كشرى صانع ألعاب نادي السكة الحديد لمدة موسمين في صفقة انتقال حر بداية من فترة القيد الصيفى الحالية ، لدعم الفريق في الموسم الجديد بدورى القسم الثالث.