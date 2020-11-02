تسجيل 10100 إصابة جديدة بكورونا و190 وفاة في البرازيل

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 09:01 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في البرازيل، اليوم الاثنين، 10100 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

 

وقالت وزارة الصحة البرازيلية، إنها وثقت وفاة 190 شخصا جراء مرض كوفيد-19.

 

ووفقًا للصحة البرازيلية، تجاوز إجمالي الإصابات في البلاد 5.5 مليون، في حين ارتفع مجمل الوفيات إلى 160074.

 

ويذكر أن البرازيل سجلت ثاني أكبر حصيلة ضحايا بفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة، كما تأتي في المركز الثالث عالميا من حيث عدد حالات الإصابة بالفيروس بعد الولايات المتحدة والهند.

 

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