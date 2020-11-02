تعرف كيف صعد البنك الأهلي إلى الدوري الممتاز



حصد البنك 44 نقطة، خلال رحلة التأهل، بعد فوزه في 12 مباراة منهم 7 مباريات على ملعبه، مقابل 5 بالخارج، وتعادل في 8 مباريات، منهم 3 على ملعبه، و5 بالخارج، وتلقى الهزيمة في مبارتين أمام المنيا والالومنيوم.



سجل البنك الأهلي 29 هدف منهم 18 هدف على ملعبه، مقابل 11 خارج ملعبه، وسكنةت شباكه 12 هدف منهم 7 على ملعبه مقابل 5 بالخارج.



- هدافي الفريق



1- عمرو عزت 10 أهداف

2- إسلام صلاح 5 أهداف

3- محمد مصطفى ميدو 3 أهداف

4- الكاميروني أندريا هدفين

5- محمد أحمد لعبه هدفين

6- محمد ناجح هدف

7- محمد حامد هدف

8- أحمد حامد هدف

9- محمد عبد المجيد جيداً هدف

10- على صابر هدف

11- محمود جمعه هدف



-الجهاز الفني الصاعد بالفريق



اللواء أشرف نصار رئيس النادي، محمد عبد المنعم مشرف على الكورة وأمين الصندوق،

حاتم سمير المدير التنفيذي، عيد مرازيق مدير فني، محمد رمضان مدرب عام، أمير صلاح زكي مدرب مساعد، عبد الحميد على مدرب حراس مرمى،معتز عبد الواحد إداري، أيمن صبحى مدير إداري،، عبد الرحمن شلش طيب، محمد عنتر اخصائي علاج طبيعي، أسامة إسماعيل مخطط أحمال.



خاض خلال مشوار الفريق 33 لاعب وهم :



مصطفى عبد الستار، أحمد طارق، أحمد صبحي، السيد منير، حماده جلال، حسام الصانع، محمد فوزي تريكة،امير الزناتي،باهر الزناتى، نادر السيد، عمرو سمير،محمد مصطفى ميدو، إسلام صلاح سولارى، أحمد جمال، أحمد حامد،محمد السيد، محمود جمعه، أحمد طارق، محمد أحمد لعبه،ماجد عادل، أحمد بلحه، على صابر، سمير ممدوح، أمير مدحت، محمود عبد المجيد جيداً،

عمرو عزت، عبد الوهاب صابر، محمد حامد، محمود جمال، أحمد عجله، أحمد عبد السيد، الكاميروني أندريا ناتاكيو، محمد ناجح



صعد فريق البنك الأهلي إلى الدوري الممتاز بقيادة عيد مرازيق عن المجموعة الأولى مجموعة الصعيد بدورى القسم الثاني، بفارق المواجهات المباشرة مع فريق بنى سويف وصيف المجموعة بعد أن لعب الفريق 22 مباراة خلال الموسم المنقضي.