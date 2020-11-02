أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)



وأكد "السيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، أن القضاة أثناء تأديو مهمتهم لا أثر مطلقا بين وجود صلة وروابط بين مرتكب الفعل الإجرامي وبين صفة وظيفية معينة لأحد ذوية، مضيفا أنه للأسف البعض ربط بين فعل لطفل وبين هيبة القضاء.



وأضاف أن صفة الوالد في هذه الواقعة أو غيرها لن يغير من صفات العمل الإجرامي، منوها بأن فور رصد الواقعة تم على الفور التحقيق مع الطفل وإتخاذ اللازم وفقا لقانون الطفل، متابعا: "أرجوكم أرفعوا ايديكم القضاء أسمى كثيرا من أن يدخل نفسه في حاجة زي كده"، مؤكدا أن مجلس إدارة قضاة مصر لا يقر هذا التصرف الذي حدث بأي شكل كان.



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عقب الإعلامي عمرو أديب، على واقعة "طفل المرور"، قائلا: "الفيديو ده كان ممكن يعدي، بس في عقدة عند المصريين اسمها هو ابن مين في مصر.. الناس اللي على راسها ريشة"، مشيرا إلى أن هذه المسألة قامت من اجلها ثورات في مصر.



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه تم إلقاء القبض على الطفل في ساعات قليلة، معلقا: "الداخلية جابت الواد من قفاه"، والنيابة قامت بالتحقيق مع الطفل، مضيفا: "مفيش حد فوق القانون، محدش طرمخ على الواقعة".



وأضاف، "الواد مش متربي.. الواد ده بره يدخل معسكرات شبه معسكرات الجيش يتربى، صانع القانون في مصر لازم يبحث الواد يتظبط إزاي.. اللي مربتهوش الأيام والليالي تربيه معسكرات الضبط، يتحلق شعره، ويمنع عنه الموبايل.. نكسر نفسه والعنجهية اللي هو فيها دي"، متسائلا: "من الذي سرب هذا الفيديو.. هؤلاء يتباهون بما فعلوه".



عقب المستشار رضا السيد، المتحدث باسم نادي قضاة مصر، على حالة الجدل التي أثيرت بسبب واقعة "طفل المرور"، مشددا على أنه لا أحد فوق القانون، ولا المسائلة، ويجب محاسبة كل من يثبت أنه أخطىء أيا كان، حيث أننا أمام دولة قانون والجميع سواء أمام القانون، وسيادة القانون أهم ركائز الدولة المصرية.