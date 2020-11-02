مركز ضمان الجودة بجامعة حلوان ينظم دورات تدريبية للموظفين





واستهدفت الدورة التدريبية شرح لبنود مواصفة الايزو ٩٠٠١:٢٠١٥ والعلاقات المرتبطة بينها، وشرح التفكير القائم على المخاطر Risk-Based Thinking، وعملية المراجعة الداخلية واجراءاتها والتخطيط لها واجراء نماذج وامثلة توضيحية للمراجعة الداخلية على ادارات الجامعة.





كما يعقد المركز الدورة التدريبية الثانية في الفترة من ١ الى ٤ نوفمبر ٢٠٢٠ وذلك تحت عنوان "رضا العملاء وتحليل البيانات" وذلك لعدد ٦٠ موظف من موظفي إدارات الجامعة وذلك على مجموعتين بحيث تكون المجموعة الأولى يومي ١و٢ نوفمبر والمجموعة الثانية يومي ٣و٤ نوفمبر ٢٠٢٠، وتهدف الدورة التدريبية المقامة عن رضا العملاء وتحليل البيانات إلى التعرف على إجراءات قياس رضا العملاء وكيفية الاستفادة من التغذية الراجعة في وضع خطط تطوير وتحسين أداء الإدارة وكذلك المنهجية المتبعة في تحليل البيانات وفقا لاختصاصات كل إدارة ومؤشرات قياس الأداء الرئيسية وكيفية الاستفادة من نتائجها في دعم متخذي القرار والادارة العليا.



هذا ويتم تنفيذ هذه الدورات التدريبية تحت إشراف الأستاذة الدكتورة هناء محمد الحسينى مدير مركز ضمان الجودة والدكتورة وسام درويش مدير وحدة جودة النظم الادارية بالجامعة ومن خلال الشركة المنفذة TÜV Rheinland وذلك بهدف رفع كفاءة السادة موظفى الجامعة ومسئولي الجودة بكليات الجامعة وذلك لاستيفاء متطلبات الاعتماد المؤسسي لتكوين أكبر عدد من كوادر الجودة لكليات الجامعة مما يسهم في سرعة تأهيلها للاعتماد، هذا بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني لوحدات ضمان الجودة لكليات الجامعة لرفع كفاءة نظم الجودة الداخلية بها.





نظم مركز ضمان الجودة بجامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة دورة تدريبية عن "المراجعة الداخلية" بناءا على مواصفة الايزو ٩٠٠١:٢٠١٥" وذلك لعدد ٤٠ موظف من مختلف إدارات الجامعة.