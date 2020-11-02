ذكرى سيئة لـ"كونتي" قبل مواجهة ريال مدريد

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 09:00 ص
كونتي
كونتي
علي خلاف
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تحدث تقرير صحفي إيطالي، أمس الأحد، أن مواجهة ريال مدريد وإنتر، الثلاثاء المقبل، في دوري أبطال أوروبا ستذكر أنطونيو كونتي، مدرب النيراتزوري، بذكرى سيئة مع النادي الملكي.

ذكرى كونتي السيئة قبل قمة ريال مدريد ضد إنتر ميلان

ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن كونتي سبق له رفض عقد من ريال مدريد بقيمة 14 مليون يورو لمدة ثلاثة سنوات.

وأوضح الموقع أن كونتي سيتذكر هذا الأمر عندما يدخل فالديبيباس، استعدادًا لتحدي ريال مدريد في دوري الأبطال.

وتابع الموقع أن الواقعة تعود إلى عامين، حيث رفض كونتي المهمة، رغم الاتفاق وقتها على قيمة العقد، وتحديد موعد المؤتمر الصحفي.

وكان فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، يسعى لتعيين كونتي، في ذلك الوقت، بدلًا من جولين لوبيتيجي الذي تعثرت معه نتائج الميرنجي.

الجدير بالذكر أن التقارير الصحفية وقتها، كشفت عدم اكتمال الاتفاق بين كونتي وبيريز، لاشتراط المدرب الإيطالي ألا يُقال عقب الموسم الأول، ويُوضع بند يضمن له قيادة ريال مدريد في الموسم التالي.

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