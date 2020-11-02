رضا عبد العال يوجه رسالة قوية لمدرب الزمالك

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 09:00 ص
الزمالك
الزمالك
محمد جمال
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يستعد الزمالك لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي ضمن مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا فى الرابع من نوفمبر المقبل.

وأكد رضا عبدالعال، نجم الزمالك والأهلي الأسبق، أن لاعبو القلعة البيضاء، استفادوا من قرار تأجيل مباراة الرجاء المغربي، موضحًا أن التأجيل كان فى صالح الفريق الأبيض.

وقال عبدالعال فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "هذه فرصة مميزة للبرتغالي باتشيكو من أجل وضع بصماته على الفريق ومعالجة الأخطاء خلال الفترة الماضية، ويجب أن يستفاد من خلال فترة التأجيل".
 
وأضاف: "الزمالك نجح فى استعادة محمود علاء وحازم إمام وفرجاني ساسي وأصبح كامل العدد، وأنصح باتشيكو بمشاهدة مباراة الذهاب أمام الرجاء لمعالجة الأخطاء".



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