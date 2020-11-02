خطة ريال مدريد في الميركاتو القادم

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 08:05 ص
زيدان
زيدان
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن خطة فريق ريال مدريد، لتعزيز صفوف فريقه في العديد من المراكز، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب صحيفة " ماركا " الإسبانية،" فإن إدارة الميرنجي لاتزال مصرة على عدم إتمام أي من الصفقات خلال الفترة الحالية، وبالتالي لن يدخل ريال مدريد في الميركاتو الشتوي القادم".

واختتم الفريق الملكي سوق الإنتقالات الصيفية دون إتمام أي صفقة لأول مرة منذ 40 عاماً، حيث أن ريال مدريد يخطط لإبرام العديد من الصفقات القوية خلال الصيف المقبل.

ويستهدف ريال مدريد عدة صفقات في نهاية هذا الموسم أبرزها كيليان مبابي، وإدواردو كامافينجا، وإيرلينج هالاند، ودايوت أوباميكانو.

ويستعد الميرينجي لمواجهة ضيفه إنتر ميلان، غدا الثلاثاء، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ضمن الجولة الثالثة لدور مجموعات دوري الأبطال.

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