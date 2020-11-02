الأهلي يبلغ نجمه المعار بالعودة

كشف ناصر ماهر نجم الأهلي المعار إلى سموحة عن موقفه سواء بالاستمرار مع سموحة أو العودة إلى القلعة الحمراء عقب نهاية فترة إعارته.





وقال ناصر ماهر في تصريحات لوسائل الإعلام :"أمير توفيق وسيد عبد الحفيظ قاما بالتواصل مع وكيلي أحمد يحيى من أجل اخباره بعودتي إلى الأهلي بداية الموسم المقبل عقب نهاية إعارتي إلى سموحة".





وأضاف:"امتلك طموح كبير مع الأهلي وسوف اسعى إلى تحقيقه وأن تواجدي داخل القلعة الحمراء شرف لي".

وتابع:"اهنئ الأهلي واللاعبين ومجلس الإدارة على تسلم درع الدوري".





واختتم ناصر ماهر تصريحاته قائلاً:"لا يوجد شئ أو قانون في كرة القدم يضمن لي المشاركة بشكل أساسي ولكن من خلال حديث المسئولين معي أكدوا أن الجهاز الفني متمسك بعودتي خاصة لقناعتهم الشديدة بي وبإمكانياتي".



