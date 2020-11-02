الأهلي يبلغ نجمه المعار بالعودة

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 08:05 ص
الاهلي
الاهلي
ريهام عبد المحسن
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كشف ناصر ماهر نجم الأهلي المعار إلى سموحة عن موقفه سواء بالاستمرار مع سموحة أو العودة إلى القلعة الحمراء عقب نهاية فترة إعارته.

وقال ناصر ماهر في تصريحات لوسائل الإعلام :"أمير توفيق وسيد عبد الحفيظ قاما بالتواصل مع وكيلي أحمد يحيى من أجل اخباره بعودتي إلى الأهلي بداية الموسم المقبل عقب نهاية إعارتي إلى سموحة".

وأضاف:"امتلك طموح كبير مع الأهلي وسوف اسعى إلى تحقيقه وأن تواجدي داخل القلعة الحمراء شرف لي".
وتابع:"اهنئ الأهلي واللاعبين ومجلس الإدارة على تسلم درع الدوري".

واختتم ناصر ماهر تصريحاته قائلاً:"لا يوجد شئ أو قانون في كرة القدم يضمن لي المشاركة بشكل أساسي ولكن من خلال حديث المسئولين معي أكدوا أن الجهاز الفني متمسك بعودتي خاصة لقناعتهم الشديدة بي وبإمكانياتي".

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