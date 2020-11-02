علي الحجار اليوم يحيي حفل مهرجان الموسيقى

















يستعد اليوم الاثنين النجم علي الحجار، لأحياء ثاني أيام حفل ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 29 على مسرح النافورة ومن المقرر أن يقدم باقة بدار الأوبرا المصرية.ويقدم اليوم علي الحجار، الحفل بمصاحبة أوركسترا صوت مصر بقيادة المايسترو أحمد عاطف يسبقه فاصلاً لفرقة كايرو ستبيس بقيادة الموسيقار وعازف العود باسم درويش بمشاركة اوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي.مهرجان الموسيقي العربية يتضمن 29 حفلا يحييها 93 فنانا منهم 81 مطربا ومطربة هم حـســب ترتيب الحفلات نادية مصطفى، سارة سحاب، احمد ابراهيم، سوما، ايمان عبد الغنى، احمد عفت، اميرة احمد، مى حسن، ياسر سليمان، ايات فاروق، غادة ادم، مدحت صالح، احمد محسن، محيى صلاح، نهى حافظ، عاطف عبد الحميد، حنان الخولى، انغام مصطفى، مازن دراز، احمد الوزيرى، اجفان، رحاب عمر ،محمد حسن، وليد حيدر ،على الهلباوى، على الحجار، رضوى سعيد، ريم حمدى ،امجد العطافى، كارمن سليمان، مى فاروق، عاصى الحلانى، هانى شاكر، احمد نافع، ابراهيم فاروق، نهاد فتحى، احمد سعيد، صابرين النجيلى، حسام حسنى، محمد الحلو، مروه حمدى ،محمد الخولى ،ياسر سعيد، مصطفى سعد، امير الرفاعى، ولاء طلبه.