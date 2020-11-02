زينب غريب توجه رسالة لكاملة أبو ذكري بعد هجومها على أبطال "بـ ١٠٠ وش"





ونشرت زينب، صورة لها مع كامله أبو ذكري، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة "للجميلة إللي بالنسبة لي طول العمر مثل أعلى لكل حاجة وأكثرهم الإنسانية.. ولو في سبب إني أكون بمثل بعد ربنا فهو أستاذة كاملة.. ربنا ميحرمنيش منك أبدا”.



كانت كاملة أبو ذكري، كتبت منشورًا جاء فيه: "عرفت وسمعت وتأكدت إن بعض الممثلين المبتدئين من مسلسل بميت وش بعد النجاح الفظيع المريع لمسلسل بميت وش شافوا نفسهم والغرور سيطر على تصرفاتهم.. عايزة أقولكم خسارة الغرور مقبرة الفنان زي ما قلنا يوسف شاهين”.



وأضافت : “ده أنتم لسة الناس ما تعرفش أساميكم الحقيقية وبتشاور عليكم باسم الشخصية اللي قدمتوها.. الغرور ممكن يقتلكم.. وغرور ليه.. انتم مين أصلا.. كلنا مين أصلا.. دكتور مجدي يعقوب متواضع ولما تتكلم معاه بيحط رأسه في الأرض.. مجدي يعقوب بجلالة قدره.. وربنا يهدي”.

وجهت الفنانة زينب غريب، رساله لها المخرجة كامله أبو ذكري، بعد هجومها على عدد من الممثلين المبتدئين بمسلسل "100 وش" واتهامهم بالغرور.