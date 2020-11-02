"بصبح عليكم".. صلاح عبد الله يغازل جمهوره عبر إنستجرام

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 07:47 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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يحرص الفنان صلاح عبدالله التفاعل الدائم مع جمهوره ومحبيه من حين لآخر وذلك من خلال صور وفيديوهات له من حياته اليومية والفنية.

ونشر صلاح عبدالله منذ قليل صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

والقى التحية الصباحية على متابعيه وكتب: "بصبح عليكم.. صبحوا تتهنوا يارب وتفرحوا.. الحزن يعزل منكم والفرحة تسكن مطرحه".

وعلق أحد متابعيه علي الصورة وكتب: "يسعد صباحك يا أجمل فنان في الوجود".

كانت آخر أعمال الفنان صلاح عبد الله، فيلم "صندوق الدنيا" بطولة كل من "خالد الصاوي، رانيا يوسف، باسم سمرة، عمرو القاضي، أحمد كمال، علاء مرسي".

وتدور أحداثه حول 4 حواديت مختلفة، تبدو لأول وهلة أنها منفصلة الأحداث، نشاهد خلالها محاولات حثيثة لشخصيات الفيلم من أجل التوازن مع "المدينة ـ الذات" كلًا بطريقته.

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