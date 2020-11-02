موعد مباراة أرسنال المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 06:34 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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تمكن أرسنال من حسم مباراته ضد مانشستر يونايتد، بالفوز عليه بهدف دون رد، في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدف الجانرز بواسطة قائد الفريق بيير إيمريك أوباميانج من ركلة جزاء، في الدقيقة 69 من عمر المباراة.
بهذا الفوز، رفع أرسنال رصيده للنقطة 12، يحتل بها المركز التاسع، بينما تراجع مانشستر يونايتد للمركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط.
وستكون المواجهة المقبلة لأرسنال في الدوري الإنجليزي، مساء الأحد 8 نوفمبر على ملعب الإمارات، ضد فريق أستون فيلا، في الجولة الثامنة من عمر البطولة.
وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والربع مساءاً بتوقيت القاهرة، العاشرة والربع مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة والربع مساءاً بتوقيت الإمارات.

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