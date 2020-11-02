نجم الزمالك السابق: تواجد هذا اللاعب أمام الرجاء مهم

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 06:33 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements


تحدث عبداللطيف الدوماني، لاعب نادي الزمالك سابقًا، عن الخط الدفاعي لنادي ميت عقبة قبل مواجهة الرجاء المغربي، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، على ستاد القاهرة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال عبداللطيف الدوماني في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الزمالك يمتلك خط دفاع قوي ولكن محمود الونش هو أفضل مدافع في الزمالك وأفضل أيضًا من محمود علاء وهذا لا يقلل من الأخير".

وتابع: "أتمنى أن يلحق الونش بلقاء الرجاء فتواجده ضروري للغاية في تلك المباراة المهمة".

أخبار تهمك

لميس الحديدي تعلق على أزمة كهربا ومحمد فضل: "مش شايفة كهربا غلطان" (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

بفرمان من موسيماني.. صفقة مدوية على طاولة الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. قتيلان و5 جرحى في حادث طعن بكندا

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يرفض توقيع عقوبة على كهربا بعد مشادة فضل

منذ حوالي 18 ساعة

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

منذ حوالي 21 ساعة

"رغم توصية الصحة بأخذه".. 5 أعراض جانبية للقاح الأنفلونزا الموسمية

منذ حوالي 20 ساعة

البدري يستقر على ضم 8 لاعبين من الأهلي لقائمة المنتخب

منذ حوالي 20 ساعة

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

منذ حوالي 15 ساعة

تتويج نسمة عطا الله بلقب ملكة جمال مصر 2020

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. السيسي يقوم بجولة تفقدية لعدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. انفجار أسطوانة غاز بمنطقة حدائق المعادي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. قرار صادم من إدارة ريال مدريد

منذ حوالي 20 ساعة

عمرو أديب يكشف تطورا خطيرا لـ فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

الزمالك يقرر الاستغناء عن نجمه

منذ يوم

وزير التعليم يكشف نسبة الإصابة بفيروس كورونا في المدارس (فيديو)

منذ 41 دقيقة

شاهد.. وزير التعليم يحسم الجدل بشأن إلغاء العام الدراسي بسبب كورونا (فيديو)

منذ ساعة و 11 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:32 م

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

11:17 ص

عاجل.. انفجار أسطوانة غاز بمنطقة حدائق المعادي

12:41 ص

عمرو أديب يكشف تطورا خطيرا لـ فيروس كورونا (فيديو)

09:03 ص

لميس الحديدي تعلق على أزمة كهربا ومحمد فضل: "مش شايفة كهربا غلطان" (فيديو)

06:16 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ماكرون وقع فى فخ التطرف