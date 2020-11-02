حلقة خاصة من "أحلى النجوم" في حب يسرا





تقدم الإعلامية بوسي شلبي، حلقة خاصة في برنامجها "أحلى النجوم" المذاع عبر فضائيه شاشة المحور، غدًا حلقة خاصة عن النجمة يسرا، بعد تكريمها من مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة.وفي خلال الحلقة يتحدث بعض الفنانين عن يسرا، على المستوى الشخصي وكيف أثرت في كل منهم بحياتهم، كما يتحدثون عن مشوارها الفني الكبير المليئ بالنجاحات، والرز الفنانين الذي تحدثوا عن يسرا منه شلبي، غادة عادل، هاله صدقي، والمخرجه إيناس الدغيدي.كما تعرض بوسي شلبي، تغطية خاصة عن مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة، الذي حرصت ان تحضر أول أيامه حتى حفل الختام.