بعد شرائه رولز رويس كالينان.. تعرف على أسطول سيارات محمد رمضان

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 07:27 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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أثار الفنان محمد رمضان، جدلا واسعًا، دائما لمحاولاته تصدر المشهد وتقديم صورة وصفها البعض بأنها انحدار فني، وذلك بسبب هوس اقتناء السيارات الفارهة، حيث يعلن دائما بأنه قام بشراء أغلى السيارات الحديثة.

ويمتلك محمد رمضان، أسطول سيارات، حيث يشتري كل سيارة جديدة، كانت آخرها رولز رويس كالينان، التي يعادل سعرها نحو ثمانية ملايين و256 ألف جنيه مصري.

كما قام ايضا في نوفمبر من العام 2019 شراء سيارة من معرض موسم الرياض للسيارات، وهي مرسيدس G65، يتوفر منها 65 سيارة فقط في العالم، والتي يبلغ سعرها 365 ألف دولار، أي ما يقرب من 6 مليون جنيه.

كما لدى ايضا سيارة رولز رويس كولينان، وتنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض، تأتي بطول 34ر5 متر، في حين يبلغ طول قاعدة العجلات 30ر3 متر، ويبلغ سعرها نحو 315 ألف يورو، أي ما يقرب من 5.5 ملايين جنيه.

ويمتلك الفنان ، سيارة لامبورجيني، وهي تعتبر من أضخم السيارات فهي طراز افنتادور، تبلغ قيمتها 436 ألف دولار أمريكي، أي ما يقرب من 7 ملايين جنيه مصري.

كما أنه لديه سيارتين من نوع بورش، يبلغ سعر السيارة الواحدة منها 4.5 مليون جنيه مصري، وسعرهما الإجمالي 9 ملايين جنيه مصري.
فيراري.

ويمتلك أيضا سيارة أخرى من نوع فيراري، ويصل سعرها إلى ، أي ما يقرب من 5.5 مليون جنيه مصري.

ولدى محمد رمضان، سيارة نوع رنج روفر طراز فيلار، ويبلغ سعرها ما يقرب من 3 ملايين جنيه مصري.

ويمتلك محمد رمضان سيارة نوع ماكلارين - فئة 720 أس، والتي يبلغ سعرها ما يقرب من 5 ملايين جنيه مصري.


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