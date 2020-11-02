رضا عبد العال: الأفارقة فى الدوري المصري دون المستوي









أكد رضا عبدالعال، نجم الزمالك والأهلي الأسبق، أنه لا يوجد لاعب أفريقي فى الدوري المصري مستواه مميز، موضحًا بأنه يوجد لاعبين مصريين أفضل بكثير.





وقال عبدالعال فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "يوجد لاعبين مصريين أفضل من الأفارقة المتواجدين أبرزهم مصطفي محمد وصلاح محسن، ولم أقتنع بأى مهاجم أفريقي خلال الموسم الماضي فى الأندية".