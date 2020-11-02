الكشف عن موقف الونش من المشاركة أمام الرجاء بدوري أبطال إفريقيا









قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن محمود حمدي الونش مدافع الزمالك، شارك في جزء من تدريبات الفريق استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربي، اليوم الأحد.





وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "بعد تأكد الجهاز الفني والطبي من عدم شعور اللاعب بالآلام في الركبة، وزوال الورم في موضع الاصابة، سيشارك اللاعب في جزء من التدريبات غدًا للإطمئنان عليه".





وشدد: "إذا شعر اللاعب بأي الام سيشارك في المران الرئيسي قبل المباراة كامل للتأكد من جاهزيته للمواجهة المرتقبة".



