الكشف عن حقيقة تولي إيهاب جلال تدريب بيراميدز













أصبح إيهاب جلال، المدير الفني السابق لفريق مصر المقاصة، خارج حسابات نادي بيراميدز بصورة نهائية، لتدريب الفريق الكروي الأول بالنادي السماوي في الموسم الجديد.





حقيقة تولي إيهاب جلال تدريب بيراميدز





كشف مصدر مطلع داخل نادي بيراميدز، أن إيهاب جلال تم ترشيحه بالفعل من جانب إدارة التعاقدات بالنادي والمدير الرياضي هاني سعيد ولكن إدارة السماوي استقرت على تعيين مدير فني أجنبي.





وأوضح المصدر أن بيراميدز سيتعاقد مع جهاز فني أجنبي بالكامل وسيتم الإعلان عن هوية المدرب الجديد بحد أقصى منتصف الشهر الجاري، استعدادا لقيادة التدريبات للموسم المقبل.





الجدير بالذكر أن قائمة المرشحين لتدريب بيراميدز، تتضمن السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للنادي الأهلي، والأرجنتيني رودلفو اروبارينا.



