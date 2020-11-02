نجم ريال مدريد يصر على الرحيل إلى ايفرتون









عبر فرانشيسكو إيسكو نجم ريال مدريد الإسباني عن رغبته في الرحيل عن صفوف الملكي خلال فترة الانتقالات الحالية، حسب ما أكدت تقارير صحفية إنجليزية.





وأكدت التقارير أن ايسكو متمسك بتمثيل فريق إيفرتون، خلال الفترة المقبلة، ليرافق جيمس رودريجيز وكارلو أنشيلوتي.





واوضحت التقارير أن اللاعب خرج من حسابات زين الدين زيدان مدرب الفريق الملكي، بينما ريال مدريد حريص على ترك اللاعب يغادر في يناير على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء.



