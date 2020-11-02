نجم الأهلي: حسام عاشور نصحني باللعب فى الاتحاد والتدريب مع حسام حسن أمنية

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 05:59 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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تحدث عمار حمدي، لاعب النادي الأهلي الذي تمت إعارته في صفوف نادي الاتحاد السكندري، عن حديثه مع حسام حسن، المدير الفني للفريق السكندري، وحسام عاشور، لاعب الأهلي السابق والاتحاد الحالي، بعد توقيعه.

وأكد عمار حمدي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الكابتن حسام حسن تحدث معي والتدريب تحت قيادته أمنية كبيرة لي وأنا كان نفسي أتدرب تحت قيادة حسام حسن وإيهاب جلال".

وعن حديثه مع حسام عاشور، شدد: "حسام عاشور يعلم العروض التي أمتلكها ولكنه تحدث معي وقالي لي نصًا أن المباراة في نادي الاتحاد السكندري بـ100 مباراة مع أي فريق أخر، فهو نادي جماهيري كبير".

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