أزمة كبيرة تواجه زيدان قبل مواجهة إنتر في دوري الأبطال

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 05:54 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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لايزال موقف لوكاس فاسكيز، لاعب فريق ريال مدريد من المشاركة في مباراة الفريق المقبلة، أمام الإنتر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، غير واضحا حتى الآن.

ويتوقع أن يغيب اللاعب عن صفوف الملكي، حيث أوضحت تقارير صحفية أن فاسكيز يعاني من حمل عضلي زائد، وهو مادفع المدرب لإستبداله في مباراة الفريق أول أمس ضد هويسكا.

وذكرت التقارير ذاتها أن المدرب زين الدين زيدان، وقع في أزمة كبيرة قبل مواجهة الإنتر، وذلك بسبب إصابة الثنائي داني كارفخال وألفارو أودرويوزولا وناتشو فرنانديز.

وعلى ضوء ذلك فإن مدرب ريال مدريد سيضطر إلى الاعتماد على فيرلاند ميندي أو إيدير ميليتاو، للتواجد في مركز الظهير الأيمن ضد الإنتر، وذلك في حال عدم جاهزية فاسكيز للمشاركة في المباراة.

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