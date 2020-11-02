رولز رويس كولينان .. تتصدر تريند جوجل بسبب محمد رمضان

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 07:13 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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تصدر اسم سيارة رولز رويس كولينان، قائمة مؤشرات تريند جوجل وذلك بعد إعلان الفنان محمد رمضان، عن شرائها من دوله الأردن.

ونشر محمد رمضان، صوره له بجانب سيارة رولز رويس كالينان، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا "أمس اشتريت سيارة رولزرويس كولينان ٢٠٢٠بلاك بادچ شكراً الاخوة الاردنين تامر وعبود اصحاب معرض إليت للسيارات بدبي على حسن الاستقبال وسرعة الانجاز في العمل وشكراً على رقم لوحة السيارة المميز"

يشار إلي أن سيارة رولز رويس كالينان، "بلاك بادج" الـSUV موديل 2020 نسخة محسنة من كالينان القياسية التي تصنف من أفخم سيارات الدفع الرباعي في العالم، ويقدمها الصانع البريطاني بمحرك V12 بسعة 6.7 لتر بقوة 600 حصان.وتتوفر كالينان بلاك بادج في الأسواق العالمية بمتوسط أسعار تبدأ من 524.200 دولار أي ما يعادل نحو (ثمانية ملايين و256 ألف جنيه مصري) تقريبًا؛ ذلك فيما تباع رولز كالينان النسخة العادية بأسعار بين 382.000 دولار (ستة ملايين جنيه) و440.000 دولار.

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