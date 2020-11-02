رولز رويس كولينان .. تتصدر تريند جوجل بسبب محمد رمضان





تصدر اسم سيارة رولز رويس كولينان، قائمة مؤشرات تريند جوجل وذلك بعد إعلان الفنان محمد رمضان، عن شرائها من دوله الأردن.





ونشر محمد رمضان، صوره له بجانب سيارة رولز رويس كالينان، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا "أمس اشتريت سيارة رولزرويس كولينان ٢٠٢٠بلاك بادچ شكراً الاخوة الاردنين تامر وعبود اصحاب معرض إليت للسيارات بدبي على حسن الاستقبال وسرعة الانجاز في العمل وشكراً على رقم لوحة السيارة المميز"



