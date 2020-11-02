سعرها 6 ملايين جنيه.. معلومات عن سيارة محمد رمضان





أثار النجم محمد رمضان، ضجة واسعة عبر السوشيال ميديا بعدما كشف عن شرائه سيارة جديدة وهي رولزرويس كولينان بلاك بادج موديل 2020.وتساءل الكثير من الجمهور عن مميزات عربيه محمد رمضان الحديثة، والتي اشترها بمبلغ عالي الثمن، كما أنها ابهرت جمهور السوشيال ميديا بعدما نشرها عبر حسابه الشخصي.وفيما يلي معلومات عن سيارة محمد رمضان الجديدة- رولز رويس عن كولينان نسخة Black Badge بتحديثات في التصميم مع زيادة في القوة.- يبدأ سعر رولز رويس كولينان Black Badge من 382,000 دولار أي ما يعادل 1,430,000 ريال ، ويعادل 6 ملايين جنيه مصري. --التصميم الخارجي لـ نسخة Black Badge جاء بشبك أمامي معتم وتخفيف لدرجة اللون الأسود بجنوط معدنية مقاس 22 إنش، مع مكابح حمراء وخطوط صفراء، ولمسات صفراء على المقاعد ولوحة القيادة وألواح الأبواب، فيما يطغى اللون الأسود على الجلود التي تغطي داخلية السيارة، وتتوفر كولينان بالسقف المضاء بالنجوم، والذي يحتوي على 1,344 من أسلاك الألياف البصرية.