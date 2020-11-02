"أنا آسف".. أول تعليق من "مصطفى درويش" على منشور كامله أبو ذكري

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 06:42 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
Advertisements

أثار منشور المخرجة كامله أبو ذكري، الجدل عبر السوشيال ميديا بعدما وصفت بعض ممثلي مسلسل "100وش" بالغرو وهما لسه في بداية مشوارهم الفني.

وعلق الفنان مصطفى درويش، على منشور المخرجة كامله أبو ذكري، قائلا : "غرور ليه إحنا مين أصلا إحنا فعلا لسة الناس بتندهنا باسم الشخصية نفوق كده ونركز اللي عملنا هما الناس فبلاش نخسرهم .. والله والله أنا ما عارف الأستاذه كامله بتتكلم عن مين بالظبط بس لو كنت أنا منهم ومعتقدش ده خالص فأنا آسف جدًا".

كانت المخرجة كاملة أبو ذكري، كتبت "عرفت وسمعت وتأكدت إن بعض الممثلين المبتدئين من مسلسل بميت وش بعد النجاح الفظيع المريع لمسلسل بميت وش شافوا نفسهم و الغرور سيطر علي تصرفاتهم".

وأضافت :"عايزة أقولكم خساره الغرور مقبرة الفنان زي ما قلنا يوسف شاهين ..ده إنتم لسه الناس ما تعرفش أساميكم الحقيقيه و بتشاور عليكم بإسم الشخصيه إلي قدمتوها".

بينما اختتمت حديثها: "الغرور ممكن يقتلكم و غرور ليه إنتم مين أصلا كلنا مين أصلا ..دكتور مجدي يعقوب متواضع و لما تتكلم معاه بيحط راسه في الأرض.. مجدي يعقوب بجلالة قدره .. و ربنا يهدي".

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يقوم بجولة تفقدية لعدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية

منذ حوالي 14 ساعة

تتويج نسمة عطا الله بلقب ملكة جمال مصر 2020

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عمرو أديب يكشف تطورا خطيرا لـ فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. قتيلان و5 جرحى في حادث طعن بكندا

منذ يوم

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

منذ حوالي 15 ساعة

بفرمان من موسيماني.. صفقة مدوية على طاولة الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

شاهد.. وزير التعليم يحسم الجدل بشأن إلغاء العام الدراسي بسبب كورونا (فيديو)

منذ ساعة و 7 دقيقة

البدري يستقر على ضم 8 لاعبين من الأهلي لقائمة المنتخب

منذ حوالي 20 ساعة

"رغم توصية الصحة بأخذه".. 5 أعراض جانبية للقاح الأنفلونزا الموسمية

منذ حوالي 20 ساعة

لميس الحديدي تعلق على أزمة كهربا ومحمد فضل: "مش شايفة كهربا غلطان" (فيديو)

منذ ساعة و نصف

عاجل.. انفجار أسطوانة غاز بمنطقة حدائق المعادي

منذ حوالي 7 ساعات

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الأهلي يرفض توقيع عقوبة على كهربا بعد مشادة فضل

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يقرر الاستغناء عن نجمه

منذ يوم

عاجل.. قرار صادم من إدارة ريال مدريد

منذ حوالي 20 ساعة

"أنا آسف".. أول تعليق من "مصطفى درويش" على منشور كامله أبو ذكري

منذ ساعة و 8 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:32 م

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

11:17 ص

عاجل.. انفجار أسطوانة غاز بمنطقة حدائق المعادي

12:41 ص

لميس الحديدي تعلق على أزمة كهربا ومحمد فضل: "مش شايفة كهربا غلطان" (فيديو)

06:16 ص

عمرو أديب يكشف تطورا خطيرا لـ فيروس كورونا (فيديو)

09:03 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ماكرون وقع فى فخ التطرف