"أنا آسف".. أول تعليق من "مصطفى درويش" على منشور كامله أبو ذكري





وعلق الفنان مصطفى درويش، على منشور المخرجة كامله أبو ذكري، قائلا : "غرور ليه إحنا مين أصلا إحنا فعلا لسة الناس بتندهنا باسم الشخصية نفوق كده ونركز اللي عملنا هما الناس فبلاش نخسرهم .. والله والله أنا ما عارف الأستاذه كامله بتتكلم عن مين بالظبط بس لو كنت أنا منهم ومعتقدش ده خالص فأنا آسف جدًا".



كانت المخرجة كاملة أبو ذكري، كتبت "عرفت وسمعت وتأكدت إن بعض الممثلين المبتدئين من مسلسل بميت وش بعد النجاح الفظيع المريع لمسلسل بميت وش شافوا نفسهم و الغرور سيطر علي تصرفاتهم".



وأضافت :"عايزة أقولكم خساره الغرور مقبرة الفنان زي ما قلنا يوسف شاهين ..ده إنتم لسه الناس ما تعرفش أساميكم الحقيقيه و بتشاور عليكم بإسم الشخصيه إلي قدمتوها".



بينما اختتمت حديثها: "الغرور ممكن يقتلكم و غرور ليه إنتم مين أصلا كلنا مين أصلا ..دكتور مجدي يعقوب متواضع و لما تتكلم معاه بيحط راسه في الأرض.. مجدي يعقوب بجلالة قدره .. و ربنا يهدي".

أثار منشور المخرجة كامله أبو ذكري، الجدل عبر السوشيال ميديا بعدما وصفت بعض ممثلي مسلسل "100وش" بالغرو وهما لسه في بداية مشوارهم الفني.