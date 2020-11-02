سيد عبد الحفيظ يعلن عودة رباعي الأهلي المعار









أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، عودة صلاح محسن وناصر ماهر وأكرم توفيق ومحمد شريف من الأندية التي انتقلوا إليها على سبيل الإعارة.





وقال عبد الحفيظ في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "قررنا عودة الرباعي للأهلي في الموسم المقبل، وموسيماني في النهاية هو الذي يحسم مصيرهم".



