أرتيتا يتحدث عن أداء أرسنال عقب الفوز على مانشستر يونايتد

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 05:19 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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تحدث ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال، عن فوز فريقه على مانشستر يونايتد بهدف نظيف في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدف اللقاء الوحيد الدولي الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، من ركلة جزاء، وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أرتيتا خلال تصريحات صحفية عقب نهاية المباراة: "أردت الحفاظ على هدوء اللاعبين وخلق الثقة وطلبت منهم أن يكونوا من نحن كفريق الآن، سعيد لأننا لعبنا بشجاعة كبيرة وشخصية قوية".

وتابع: "مانشستر يونايتد لعبوا بتشكيل صعب حقًا، أربعة خط وسط واثنان يجهدان دفاعك باستمرار، كان بإمكاننا تسجيل هدفين في الشوط الأول".

وأضاف: "عندما سجلنا الهدف كان علينا إدارة تلك اللحظات، كان هناك ضغط كبير، الأمر مختلف عن أي ملعب آخر، وبشكل فردي عليك أن تكسب المعارك وترتقي إلى الفرصة وكان أداء كل لاعب اليوم هو بمثابة السلمة الأولى". 

وواصل: "سعيد لأن كل مهاجم يحتاج إلى أهداف وفي هذه اللحظات علينا أن نصنع المزيد من التمريرات لأوبا لقد سجل هدفًا حاسمًا وسوف يرفع ثقته بنفسه".

وأكمل: "نحن نخلق التوقعات، نريد التغلب عليهم طوال الوقت والتنافس معهم على الدوري، سوف نتطور ونتحسن في أشياء أخرى حتى نتمكن من الذهاب إلى أي ملعب وأن نكون قادرين على المنافسة وهو أمر إيجابي بالفعل".

وأتم: "توماس بارتي كان جيدًا حقًا، سعيد لأن من أختارهم يقدمون كل ما في وسعهم ويلعبون بشجاعة كبيرة".

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