أحمد آدم ينتهي من تصوير مشاهده في "صابر وراضي"

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 05:54 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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انتهى الفنان أحمد آدم، من تصوير مشاهده في فيلم "صابر وراضي" المقرر أن يتم عرضه في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول سائق يجسده "أحمد آدم"، والذى يكون دائماً راضياً عن حياته ويبعث بالأمل والطاقة الإيجابية وفلسفة الرضا والنظر للمستقبل بنظرة أفضل، ويعمل عند رجل أعمال كبير ومعروف يجسده الفنان محسن محيى الدين، وهو مريض وتعمل عنده رزان مغربى، وتدخل فى العديد من المواقف مع أحمد آدم ، وتتوالى الأحداث في إطار كوميدى إنسانى.

يذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد آدم، فيلم "قرمط بيتمرمط" الذي شاركة في البطولة الفنان صلاح عبدالله، دينا فؤاد.

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