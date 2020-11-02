تعرف على ترتيب الدوري الإسباني بعد مباريات اليوم

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 04:36 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
Advertisements


حقق ريال سوسيداد فوزه الرابع على التوالي، ووقع سيلتا فيجو في فخ المتصدر وتمكن من تحطيمه بنتيجة «4_1»، في إطار الجولة الثامنة من عمر مسابقة الليجا الإسباني.


وتمكن بهذا الفوز سرقت الصدارة من ريال مدريد حامل لقب النسخة الماضية،  وتصدر الميرنجي موقتا بفوزه السبت على هويسكا 4-1، استعاد سوسيداد المركز الأول بفارق نقطة عن النادي الملكي.


واستعاد سوسيداد الصدارة بعد الفوز الكبير الذي أبقى به سيلتا فيجو قابعا في المركز السابع عشر بست نقاط.


وجاء ترتيب الدوري الإسباني بعد مباريات اليوم كالآتي:-


1 – ريال سوسيداد 17 نقطة

2 - ريال مدريد 16 نقاط

3 – أتلتيكو مدريد 14 نقطة

4 – قادش 14 نقطة

5 – غرناطة 13 نقطة

6 – فياريال 12 نقطة

7 – إلتشي 10 نقاط

8 – خيتافي 10 نقاط

9 – أوساسونا 10 نقاط

10 – أتلتيك بيلباو 9 نقاط

11 – ريال بيتيس 9 نقاط

12 – برشلونة 8 نقاط

13 – ديبورتيفو ألافيس 8 نقاط

14 – إيبار 8 نقاط

15 – إشبيلية 7 نقاط

16 – فالنسيا 7 نقاط

17 – سيلتا فيجو 6 نقاط

18 – هويسكا 5 نقاط

19 – ليفانتي 4 نقاط

20 – بلد الوليد 3 نقاط

أخبار تهمك

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. السيسي يقوم بجولة تفقدية لعدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية

منذ حوالي 11 ساعة

إصابات بالغة في واقعة انفجار أسطوانة غاز بحدائق المعادي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. انفجار أسطوانة غاز بمنطقة حدائق المعادي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يقرر الاستغناء عن نجمه

منذ حوالي 20 ساعة

البدري يستقر على ضم 8 لاعبين من الأهلي لقائمة المنتخب

منذ حوالي 17 ساعة

وزيرة الصحة تكشف المحافظات الأكثر إصابة بالكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

بفرمان من موسيماني.. صفقة مدوية على طاولة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأهلي يرفض توقيع عقوبة على كهربا بعد مشادة فضل

منذ حوالي 15 ساعة

وزيرة الصحة تكشف مفاجأة عن إصابات كورونا في مصر آخر شهرين

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قتيلان و5 جرحى في حادث طعن بكندا

منذ حوالي 20 ساعة

عمرو أديب يكشف تطورا خطيرا لـ فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

"رغم توصية الصحة بأخذه".. 5 أعراض جانبية للقاح الأنفلونزا الموسمية

منذ حوالي 17 ساعة

نجم الزمالك السابق يطلق تصريحا مثيرا عن "الشناوي"

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. قرار صادم من إدارة ريال مدريد

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:32 م

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

11:17 ص

عاجل.. انفجار أسطوانة غاز بمنطقة حدائق المعادي

12:41 ص

عمرو أديب يكشف تطورا خطيرا لـ فيروس كورونا (فيديو)

09:03 ص

"رغم توصية الصحة بأخذه".. 5 أعراض جانبية للقاح الأنفلونزا الموسمية

11:48 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ماكرون وقع فى فخ التطرف