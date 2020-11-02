ثلاثي بيراميدز على رادار الزمالك

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 04:33 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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يستعد نادي الزمالك لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي ضمن مباريات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الأربعاء القادم.

وكشف الإعلامي محمد فاروق، أن مجلس إدارة نادي الزمالك، قرر تدعيم خط وسط الفريق، خلال الموسم الكروي الجديد، وذلك فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال   فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": " مسئولو الزمالك قرروا رفع العرض المالي المقدم للحصول على خدمات دونجا وعبدالله بكري ورجب بكار لاعبي فريق بيراميدز إلى 40 مليون جنيه بدلًا من 30 مليون".
 
وأضاف: "مسؤولو الزمالك يحاولون الضغط على مسئولي بيراميدز وإقناعهم بالتخلي عن الثلاثي في الموسم المقبل".

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