رانيا يوسف عن "فستان البطانة": بنتي من حقها تلبس براحتها.. والسوشيال ميديا سخيفة









وأوضحت أن ابنتها أخبرتها أنها ترغب في الذهاب معها إلى ختام مهرجان الجونة وارتداء الفستان، وهي وافقت على ذلك.



وقالت إنها لا تختار لابنتها ملابسها لكن الأجيال الجديدة تعرف جيدا كيف تختار كل شئ، مشيرة إلى أن مهمتها تتمثل في أن تصرف عليهما وهي تختار لنفسها كل شئ، مؤكدًا على أن بناتها هي تختار لها ملابسها وأعمالها الفنية.



كما قالت لكل من ينتقد ابنتها بسبب فستانها المثيرة "بنتي مش فنانة ومن حقها تلبس اللي هي عايزاه من غير ما حد يهاجمها.. ودي حرية شخصية والفنانة كمان حرة تلبس اللي هي عايزاه واللي مش عاجبه مايبصش مش مشكلتي، السوشيال ميديا بقيت حاجة سخيفة أوي وكل اللي ملوش رأي ولا ذوق بيتدخل في حياة الآخرين".





لا يزال ظهور الفنانة رانيا يوسف، وابنتها نانسي بفستايين مثيرة في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة، هو حديث السوشيال ميديا، خصوصا أن ابنتها ارتدت نفس فستانها الذي أثار جدل بسبب عدم وجود بطانة.وردت رانيا يوسف، على كل الهجوم الذي تعرضت له هي وابنتها نانسي، بسبب فستانها بمهرجان، الجونة" وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "Mbc Trending"، إنها لم تختار لابنتها نانسي ارتداء الفستان لكن هذا الأمر كان فكرتها,