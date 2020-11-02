موعد مباراة الزمالك ضد الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا









يستعد نادي الزمالك لمواجهة فريق الرجاء المغربي يوم الاربعاء 4 نوفمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور النصف نهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وستقام المباراة بين الزمالك وفريق الرجاء المغربي في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.





وقد انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بفوز الزمالك على الرجاء بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد الخامس.



