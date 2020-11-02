موعد مباراة ريال مدريد ضد الإنتر في دوري أبطال أوروبا
الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 03:04 ص
أحمد عصام
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يستضيف فريق ريال مدريد نظيره إنتر ميلان يوم الثلاثاء المقبل 3 نوفمبر، وذلك في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ملعب دي ستيفانو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.
وتعادل ريال مدريد في الجولة الماضية أمام بوروسيا مونشنجلادباخ بنتيجة هدفين مقابل هدفين، وخسر الجولة الأولى أمام شاختار دونيتسك بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.
بينما تعادل إنتر ميلان في الجولتين الأولى والثانية، ويدخل تلك المواجهة من أجل تحقيق الفوز الأول له في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.
وستقام المباراة بين ريال مدريد وانتر ميلان في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية.
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